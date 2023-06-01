男子マススタート1回戦滑走する佐々木翔夢（手前）＝ミラノ（共同）スピードスケート男子マススタートの佐々木翔夢が1回戦で2位に入り、16人による決勝に進出した。日本チーム最年少で11日に20歳となったばかりの有望株。狙っていた4周目の中間ポイントを取り損ねても粘り、レース終盤のスパートで一気に浮上した。幼い頃からショートトラックにも取り組み、大勢の選手が駆け引きしながら一斉に滑る同種目を得意とする。5000