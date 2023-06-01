ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子マススタート 準決勝（大会16日目/現地21日）スピードスケート女子マススタート準決勝が行われ、佐藤綾乃選手が決勝に進出しました。大勢の選手が1周約400メートルのリンクを16周滑り、4周通過ごとの中間ポイントと、ゴール順位の最終ポイントの合計で順位を決めるマススタート。準決勝は2組に分かれて各組上位8人が同日に行われる決勝に進出します。第1組に登場した