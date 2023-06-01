22日午前0時16分ごろ、愛媛県、高知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛媛県の宇和島市と西予市、高知県の宿毛市です。【各地の震度詳細】■震度1□愛媛県宇和島市西予市□高知県宿毛市気象庁