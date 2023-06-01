【機動戦士ガンダム ガンダムヘッド めじるしアクセサリー】 2月第4週 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム ガンダムヘッド めじるしアクセサリー」を2月第4週に発売する。価格は1回400円。 いろいろなところに付けられる「めじるしアクセサリー」シリーズに、「ガンダム」シリーズが登場。傘の取っ手などに付けて“