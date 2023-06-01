◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子マススタート１回戦が行われ、佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１組１位で各組上位８人による決勝進出を決めた。堀川桃香（富士急）は２組１２位で敗退した。今大会を最後の五輪と公言している佐藤はラスト１周でペースを上げ、巧みなレース運びで１位突破。初実施だった１８年平昌五輪で金メダルに輝いた高木菜那以来の表彰台へ、弾みが付く