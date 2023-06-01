米大リーグ公式サイトが２１日（日本時間同日深夜）、ワールドシリーズで史上ただ一人第７戦でサヨナラアーチを放ったビル・マゼロスキー氏が２０日に亡くなったと報じた。８９歳だった。８度のゴールドグラブ賞に輝いたマゼロスキー氏はパイレーツの名二塁手だった。同氏は１９６０年、３勝３敗で迎えたヤンキースとのワールドシリーズ第７戦。９―９と追いつかれた９回に左翼席にサヨナラアーチをたたき込んだ。そのシーンは