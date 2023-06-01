◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート女子マススタート1回戦（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）女子マススタート1回戦が行われ、佐藤綾乃（29＝ANA）は1組1位で上位8人が進む決勝に進んだ。堀川桃香（22＝富士急）は2組12位で1回戦敗退となった。1組に登場した佐藤は、序盤からいい位置につけ、ラスト2周でスパート。トップでゴールし、危なげなく決勝に駒を進めた。団体追い抜きでは