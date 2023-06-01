ドジャースは21日（日本時間22日）に敵地で行うエンゼルスとのオープン戦初戦のスタメンを発表した。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、山本由伸投手（27）が先発登板する。大谷は今キャンプで行ったライブBP（実戦形式の打撃練習）は通算9打数2安打、1四球。対左腕は3打数無安打、2三振。また、慣れ親しんだエ軍キャンプ地のメイン球場、ディアブロ・スタジアムでのプレーは移籍3年目で初となる。