お笑いコンビ「麒麟」の川島明（４７）が２１日までに自身のＸを更新。スターダムに所属する女子プロレスラー・上谷沙弥の著書を絶賛した。上谷は２０日に自身初の自伝「アイドルで落ちこぼれだった私がプロレス界のセンターに立った話」を発売し注目を集めている。上谷は、昨年７月から９月に川島がＭＣを務めるＴＢＳ系「ラヴィット」でシーズンレギュラーを務めた。川島は、上谷の書籍の写真を投稿すると「上谷沙弥さんの