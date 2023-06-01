◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日午前５時１０分開始予定）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を狙う侍ジャパンで、投