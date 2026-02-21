ママ友とは気が合い、子ども同士も仲良しで良好な関係を築いていました。しかし彼女の「お受験スイッチ」が入った途端、我が家まで無理やり塾の体験に誘うようになり…!?仲の良かった彼女はもういません。そこには「受験」という魔物に取り憑かれた別人がいるだけ。 わかり合えない価値観の押し付けは、泥沼の愛憎劇へと突き進んでいきます…。＞＞ 【まんが】受験を強要するママ友