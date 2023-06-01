1995（平成7）年2月22日、ロッキード事件丸紅ルートで、最高裁大法廷は2被告の上告を棄却、摘発から19年ぶりに全被告の裁判が終結した。93年に死去し公訴棄却となった田中角栄元首相の娘、田中真紀子科学技術庁長官は「もっと早く判決をしていただきたかった。それを父は期待していた」と静かな口調で述べた。