生田絵梨花さんが雪降る生まれ故郷ドイツ・デュッセルドルフへ。音楽の原点・ピアノ教室で恩師と涙の再会を果たします。本場ビールを味わい、ベルリンでの買い物で大はしゃぎ！なぜクラシックではなくアイドルの道を選んだのか？そして、自身の未来を語ります。