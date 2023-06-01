出発を前にポーズをとる、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するアルペンスキーの森井大輝（前列左）、鈴木猛史（同右）ら＝21日午後、羽田空港3月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するアルペンスキーの森井大輝（トヨタ自動車）、鈴木猛史（カヤバ）ら日本代表4選手が21日、羽田空港から事前合宿を行うイタリアへ出発した。男子座位で、6大会連続メダルを目指す森井と、3大会ぶりの表彰台を狙