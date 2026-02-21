『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』三陣営PV《杉元一行ver》（C）野田サトル／集英社（C）2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（３月13日公開）の三陣営PVと場面写真が公開された。【写真・動画】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』三陣営PVと場面カット累計発行部数3,000万部（２０２５年８月時点）を突破する大人気コミック「ゴールデ