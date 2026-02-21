【新華社海口2月21日】中国海南省昌江リー族自治県は早春を迎え、キワタの花が満開となった。田畑のあぜ道、山々や川のほとり、村の道沿いなど各所でキワタが風に揺れながら真紅の花を咲かせ、遠くから眺めると、無数の松明が大地を照らしているかのような壮観な眺めが広がっている。（記者/蒲暁旭）
