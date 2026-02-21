フィギュアスケート女子の表彰式で自撮りする（左から）銀メダルの坂本花織、金のアリサ・リュウ、銅の中井亜美＝19日、イタリア・ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪の表彰式では、メダリストが表彰台の上で自撮りする「ビクトリーセルフィー」が定番の光景となった。撮影に使われているのは、特別仕様のスマートフォン。喜びの瞬間は交流サイト（SNS）上で公開され、ファンから「笑顔がすてき」「素晴らしい」と好評だ