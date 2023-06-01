AKB48は、猫の日である22日、AKB48とSKE48の若手精鋭メンバーで構成された7人組ユニット「令和のニャーKB」による「アイドルはウーニャニャの件」のミュージックビデオ（MV）を公開した。2015年、島崎遥・松井珠理奈・宮脇咲良・川栄李奈らで構成された「ニャーKB withツチノコパンダ」による「アイドルはウーニャニャの件」が、アニメ「妖怪ウォッチ」エンディングテーマとしてリリースされた。攻めた歌詞でありながら、キャッチ