チャンピオンシップ（イングランド2部）第33節が21日に行われ、ハル・シティとクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）が対戦した。平河悠が今冬に加入したハルは、ここまで勝ち点「55」を積み上げ、プレミアリーグ昇格プレーオフ圏内の4位に位置。対する斉藤光毅が所属するQPRは14位。中位にいながらも、現在のチャンピオンシップは混戦模様となっており、3位〜6位までに与えられる昇格プレーオフ出場権も十分狙えるところに