「優しい」、「真面目」、「ひたむき」、「面倒見がいい」、「お姉ちゃんみたい」。試合では持ち前のスピードと鋭いドリブルでピッチを切り裂くジェフユナイテッド市原・千葉レディース（千葉L）のMF山口千尋だが、古巣サンフレッチェ広島レジーナの元チームメイトの言葉からは思いやりに満ちた人柄が伝わってくる。長崎県出身の山口は、中高6年間を鹿児島県の強豪校・神村学園で過ごし、サッカーに打ち込んだ。そこで2年後輩