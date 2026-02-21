「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子５０００メートルリレー・決勝」（２０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）オランダが金メダルを獲得。決勝では韓国、イタリア、カナダとの争いを制し、頂点に立った。表彰式では、チーム５選手の行動が日本のＳＮＳで話題に。５人は、金メダルとともに受け取るマスコット・ティナのぬいぐるみをメダルに引っかけて固定。日本のフィギュアスケート男子・鍵山優真と同じ方法