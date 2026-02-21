北朝鮮で最高意思決定機関「朝鮮労働党大会」の2日目の会議が行われ、金正恩総書記が、前回の党大会からの政策について総括報告を始めました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信などによりますと、20日に2日目をむかえた「朝鮮労働党大会」では、前日に続き、「朝鮮労働党中央委員会の活動総括」に関する討議が続けられ、金総書記が、2021年の前回の党大会からの党中央委員会の活動について総括報告を始めました。会議では、前回の大会から