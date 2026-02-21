「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子マススタート・準決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）佐々木翔夢（２０）は１組２着で決勝進出を決めた。序盤は後方待機から中盤から上位に進出。残り２州で首位争いに加わり、そのまま２着でゴールした。日本長距離のエースとして、初の大舞台に臨んだ。今大会で日本代表が着用するレーシングスーツは、生地を２層構造にして滑らかな凹凸を出し、前回北京大