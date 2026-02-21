２１日、１９７年の歴史を持つ老舗「老辺餃子館」で餃子を包む料理人たち。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽2月21日】中国の多くの地域では、旧暦の1月5日（今年は2月21日）に餃子を食べる習慣がある。遼寧省瀋陽市の餃子店でも多くの人が邪気払いや開運を願う「福餃子」を味わい、新年の幸福を祈った。２１日、餃子を包む「老辺餃子」伝統制作技芸第５代伝承者の鄭春香（てい・しゅんこう）さん。（瀋陽＝新華社