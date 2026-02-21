´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£19ÆüÌë¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç½»Âð¤ä¹©¾ì¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤¬»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤Ê¤É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Æü¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÄÃ°µ¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡Ö¡Ê±ì¤Ï¡Ëº£Æü¤ÏÁý¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¾Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤è¤ê¤âº£Æü¤ÎÊý¤¬¡Ê°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£Å´Ãì¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤Î¼êÁ°Â¦¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºòÆü¤Ï¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¸þ