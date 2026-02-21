¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò12.5¥­¥í¡¢¼Í·â¤ÎÉú¼Í¤ËÎ×¤à¥ª¥»¥¢¥Ì¡¦¥ß¥·¥å¥í¥ó¡á21Æü¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ë¥»¥ë¥Ð¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë21Æü¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò12.5¥­¥í¤Ï¥ß¥·¥å¥í¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬37Ê¬18ÉÃ1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï24¥­¥í¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¡¢7.5¥­¥í¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î¶ä¤ËÂ³¤¯»°¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë