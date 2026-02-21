ÇµÌÚºä46LLC ÇµÌÚºä46¤¬2·î20Æü¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46 Coupling Collection 2022-2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2·î22Æü¡¢23Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤é40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤Ë¼ý