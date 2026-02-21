¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡á20Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î´ú¼ê¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£21Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ï¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤­¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¤âÁ°²óËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÂç¤­