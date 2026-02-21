¼¡²ó2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª·ëÀ®26Ç¯¡¦²­Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É HY¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÌ¾¶Ê¡ÖAM11:00¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£ºòÇ¯¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿HY¤Îµ°À×¤ò¡¢MC¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£