¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤äÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¤Ï¡¢Ùû¿åÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤­¤ì¤Ð°Â¿´¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é¡¢Ùû¿åÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¾®±«¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥° ¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¾®±«ÄøÅÙ¤Ê¤é¤Ï¤¸¤¯Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥°