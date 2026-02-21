¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²è¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§AnyMart¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¡ÊFIPRESCI¡Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÀ÷Ã«¾­ÂÀ¤È´äºêÍµ²ð´ÆÆÄ¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Á¥ë¥É¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼ÆÃÊóËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÉÔ°Â¤äË½ÎÏÀ­¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Ë¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ÷Ã«¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¡Ø¶Ë°­