¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¡×Êó¹ð¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÇðÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë»þ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤ë¤è¤ê¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Á¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼ê¤Ç¤â¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨