²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç½½Î¾¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡Ë¤Îµó¼°ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÈäÏª±ãÁ°¤Ë¤ÏÌÀÀ¸¡¢Î©Ï²¿ÆÊý¤È¤È¤â¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÌÀÀ¸¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Êý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌÀÀ¸¤ËºÊ¤È¤ÎÆë¤ì¤½¤á¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¾®ÎÓ¤â¡Ö¤½¤ìÊ¹¤­¤¿¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï²¿¤Æ¸À