µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬21Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Á°½µ¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á¤Ë·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç½Ð±é¡£ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀè½µ¡¢Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤ËÌÚ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¥É¡¼¥ó¤È¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥¬¥Ã¤È¼ð¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Éé½ý¤·¤¿¾ì½ê¤Ï»¶ÊâÃæ¤Î¸ø±à¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ