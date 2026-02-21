ÌÀ¼£°ÂÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ç¡¢18ºÐ¤«¤é54ºÐ¤ÎÌ¤º§¼Ô¤Î76.3¡ó¤¬¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ì¤º§¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï36.8¡ó¤ÇÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê10.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢½÷À­¤Ï¡Ö·ëº§¤ÎÉ¬Í×À­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡¢ÃËÀ­¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¸º¤ë¡×¤Èµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬4500·ï¶á¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ