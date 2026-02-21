¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼µ÷Î¥ÃË»Ò50¥­¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÇÏ¾ìÄ¾¿Í¡ÊÃæÌîÅÚ·ú¡Ë¤¬26°Ì¡¢¹­À¥ÖÅ¡ÊT.A.C¡Ë¤Ï32°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÁ´6¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£