TBS¤ÎµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀèÇÚ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö°¦¤µ¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖTHE TIME,¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¿¤Á¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¤¨¤º¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆóÆü´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÆ±Î½¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë½¼