¡Öñ­»Ò¤Î²¦¾­¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢£²£°Æü¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤Î£·²óÌÜ¤Î¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤é¤¬¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡Ö¹©Æ£²ñ¡×·Ï´´Éô¤ÎÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï£²£°£±£³Ç¯£±£²·îÁáÄ«¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î²¦¾­¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÎ´¹Ô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£·£²¡Ë¤ò½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢