ÊÆ²Î¼ê¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ó¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£XJAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1800¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¿­¤Ó¤Î¤¢¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤­ÅÏ¤é¤»¤¿¡£ÃæÈ×¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÆ»¡×¤ä¡¢2¿Í¤¬·È¤ï¤Ã