Image: Shutterstock AI¤¬µÞÂ®¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢¡ÖAI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖAI»þÂå¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏAI»þÂå¤òÀ¸¤­È´¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖAIRD¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖAIRD¡×¤È¤Ï¡©AI»þÂå¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸¦µæ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬Cureus¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖAIRD¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸ÀÍÕ