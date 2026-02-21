Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Á¥ãー¥à¤ä¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥°¥Ã¥ºÅù¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢1·îÂè5½µ¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¿·ºî¤Î¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¥Ýー¥ÁÅù¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£ ¤Á¤Ã¤Á