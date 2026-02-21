¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÇÀ­¤Î²ø¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë²ø¤·¤²¤Ê¥Á¥Ã¥×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï´í¸±À­¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ÐXÀþµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ´í¸±¤ÊUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¤ÎE