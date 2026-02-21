X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆ²Î¼ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ó¡Ê44¡ËÍèÆü¸ø±é½éÆü¤ËµÞ¤­¤ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¡¼¥¿¥ëÈÎÇäËç¿ô¤Ï3500ËüËç°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ºòÇ¯5·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGEMS¡×¤ò·È¤¨15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«