■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー・男子スキークロス決勝（日本時間21日、リビービョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！フリースタイルスキー・男子スキークロスの決勝が行われ、五輪2大会連続出場の古野慧（26、U-NEXT HD）が惜しくも表彰台入りを逃すも、日本勢過去最高の4位入賞を果たした。準決勝