¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼ÃË»Ò¥¹¥­¡¼¥¯¥í¥¹¤Ç¸ÅÌî·Å¡ÊU¡½NEXTHD¡Ë¤¬4¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£