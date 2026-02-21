´äºêÍµ²ð´ÆÆÄ¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç21Æü¡¢´äºêÍµ²ð´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Á¥ë¥É¡×¤¬¹ñºÝÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï±Ç²èº×¤ÎÀµ¼°¤Ê¾Þ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÈãÉ¾²È¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤ËÂ£¤ë¾Þ¡£¡Ö¥Á¥ë¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼¡£À÷Ã«¾­ÂÀ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¼Ò²ñ¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¸¤­¤ë¼Â´¶¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¿Í¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÈãÉ¾Åª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿