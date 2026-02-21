Ä«¤Ï¤­¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬¹Â¤Ë¤¿¤Þ¤ë¡¢¤Ë¤¸¤à¡¢¤¯¤¹¤à¡£¤½¤ì¤Ï¡È¥á¥¤¥¯¤¬²¼¼ê¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£40Âå°Ê¹ß¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¡¢ÈéÉæ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ê¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢ºÙ¤«¤Ê±úÆÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¹Â¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î¤Þ¤Ö¤¿»ö¾ð¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿KATE¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥É¥¦¡×¡£ºòÇ¯Â¨´°Çä¤·¤¿