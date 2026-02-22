来週（2026年2月23日〜3月1日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年2月16日〜2月22日｜総合運＆恋愛運TOP３『安全な感じで進むでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆リスクがある大きな行動を避けていきます。人生を安全に歩いていくことが新鮮に思えるでしょう。