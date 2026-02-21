¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9ÀáÁêÌÏ¸¶10¡½26Åìµþ¥Ù¥¤¡Ê2026Ç¯2·î21ÆüÅìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë11°Ì¤ÎÁêÌÏ¸¶¤ÏÅìµþ¥Ù¥¤¤Ë10¡½26¡ÊÁ°È¾3¡½12¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯1ÇÔ¤Î¿À¸Í¤Èºë¶Ì¤ò¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢SO»°Âð½Ù¡Ê24¡Ë¤¬20¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÂç¤­¤¯¥ê¡¼¥É¤µ¤ì