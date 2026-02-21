»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÈKARA¤¬21Æü¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKandy Jam vol¡¥1¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤Î¶¦±é¤Ç¹ÁÄ®¡¦²£ÉÍ¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¸åÇÚ¤Î¡È¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö³Ø·Ý²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢12Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö²¾·ÀÌó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°